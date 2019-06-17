ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ стал основным расчетным банком для Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии». Все расчеты, в том числе пенсионные выплаты, будут проходить через ВТБ.

НПФ «Ренессанс пенсии» открыл в банке расчетный счет и счета пенсионных резервов, с целью проведения расчетов организован трехсторонний электронный документооборот при участии ЗАО ВТБ «Специализированный депозитарий», выбранного в качестве контролирующей стороны. В рамках реализованного решения НПФ начал проводить расчетные операции с использованием классического интерфейса системы дистанционного банковского обслуживания банка ВТБ. При этом процесс подтверждения транзакций специализированным депозитарием происходит через модуль «Расчетный центр клиента» банка ВТБ, интегрированный с внутренней учетной системой специализированного депозитария.

«Мы ценим качество продуктов и услуг Группы ВТБ. Транзакционные решения ВТБ позволят нам оптимизировать операционные процессы, повышая при этом качество обслуживания наших клиентов. В перспективе планируем совместно с банком ВТБ реализовать решение, позволяющее осуществлять пенсионные выплаты по реестру платежей», – рассказала генеральный директор АО НПФ «Ренессанс пенсии» Елена Горшкова.

«Мы очень дорожим тем, что тысячи российских и международных компаний доверяют нам свои расчеты. Ежедневно банк обеспечивает своевременное и надежное исполнение сотен тысяч платежей своих корпоративных клиентов. В данном проекте, кроме осуществления расчетной функции, для АО НПФ „Ренессанс пенсии“ реализован механизм полностью автоматизированного электронного документооборота с функцией контроля специализированным депозитарием за распоряжением средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ „О негосударственных пенсионных фондах“. Наше решение существенно снижает регуляторные риски для пенсионных фондов, сокращает расходы на обязательный контроль платежей и делает процесс выплат пенсий клиентам НПФ максимально быстрым», – отметил начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.

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