Татар-информ

17 июня 2019, 15:27

Спорт

Бочча, голбол и пауэрлифтинг: в казанской школе № 181 пройдет фестиваль параспорта

Спорт

Бочча, голбол и пауэрлифтинг: в казанской школе № 181 пройдет фестиваль параспорта

В соревнованиях примут участие команды пяти пришкольных лагерей, которые будут перемещаться по спортивным площадкам в формате квеста.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 18 июня в казанской школе № 181 пройдет фестиваль параспорта в рамках инклюзивного проекта «На урок — вместе». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Федеральный социальный проект „На урок — вместе“ реализуется в девяти регионах России Ingka Centres совместно с Российской общественной организацией инвалидов „Перспектива“ и направлен на развитие инклюзивного общества и образования», — говорится в сообщении.

Спортивный зал в школе поделят на несколько площадок, на каждой из которых пройдут соревнования по разным видам спорта — бочча, голбол, настольный теннис на колясках, футбол для незрячих и пауэрлифтинг.

В соревнованиях примут участие команды пяти пришкольных лагерей, всего около 100 человек, которые будут перемещаться по спортивным площадкам в формате квеста и ознакомятся с особенностями параспорта. 

Гостями спортивного праздника станут капитан татарстанской команды по баскетболу на колясках «Крылья Барса» Алексей Чугунов, руководитель спортивного отдела РООИ «Перспектива» Ольга Котова, заместитель начальника Управления образования г. Казани Светлана Захарова.

Фестиваль начнется в 9.30 утра с торжественной части, затем пройдут сами соревнования и награждение участников.

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