Ученые назвали оптимальную продолжительность сна для привлекательного внешнего вида

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Ученые из Великобритании подсчитали оптимальную продолжительность сна. Так, чтобы хорошо выглядеть в течение дня, человек следует спать около 9 часов и 10 минут, сообщает «Российская газета».

По словам специалистов, лучшее время для того, чтобы лечь спать, это 21.45, для пробуждения — около семи часов утра. В ходе эксперимента у добровольцев оценивались цвет и чистота кожи по утрам. Отмечается, что у людей, спавших более 9 часов, наблюдались положительные изменения во внешнем виде.

Добровольцы также рассказали, что вместе с помятым видом ушли и раздражительность и плохое настроение по утрам, ощущение разбитости.

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