Президент Татарстана поздравил Марата Ахметова с юбилеем

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Ахметова с 65-летним юбилеем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Уважаемый Марат Готович! Искренне поздравляю Вас с 65-летием. Один из опытнейших руководителей в республике, Вы два десятилетия успешно возглавляете фундаментальную отрасль экономики Татарстана – агропромышленный комплекс. Вы начали свою деятельность в период сложных перемен в стране, и в немалой степени Ваша заслуга, что сельское хозяйство республики сумело сохранить лучшие отраслевые традиции, производственный потенциал и затем выйти на новый уровень развития в рыночных условиях», – говорится в тексте поздравления.

Президент республики отметил, что Марат Ахметов всегда был и остается твердым защитником интересов тружеников села, эффективно использует свой богатейший опыт, знания, созидательную энергию для обеспечения плодотворного технического, технологического развития вверенной отрасли, внедрения инноваций, совершенствования социальной инфраструктуры и повышения качества жизни людей.

«Спасибо Вам за многолетний увлеченный труд, за сделанное и достигнутое во благо родного Татарстана. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неизменного оптимизма и бодрости, активного долголетия и дальнейших успехов в ответственной многогранной работе», – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте аграрного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, 16 июня Марату Ахметову исполнилось 65 лет.

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