С вещами на выход: в Татарстане впервые за десять лет осужденного отправили в отпуск

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Впервые за десять лет осужденного из казанской исправительной колонии отправили в отпуск. Такая мера поощрения для отличившихся примерным поведением прописана в законе, однако не применялась долгое время.

«Практика эта не новая – закон всегда разрешал нам это делать. Хочу подчеркнуть, что это не право осужденного, а право руководителя исправительного учреждения. В связи с непростой ситуацией в исправительных учреждениях это право долгое время не применялось. Но теперь для стимулирования осужденных лиц, работающих в данном учреждении на производстве, мы планируем отправлять в отпуска», – рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по РТ Алексей Веряскин.

Одновременно могут уходить в отпуск не больше трех человек из одного учреждения – отпуск может длиться до 15 дней. Правда, рассчитывать на это поощрение могут далеко не все.

«Отпуск дается тем, кто работает, не имеет нарушений, не стоит на профилактическом учете и не имеет социально-опасных заболеваний. Осужденный должен проживать на территории субъекта, где находится исправительное учреждение и иметь семью», – объясняет начальник отдела.

Также в отпуск не могут отправиться осужденные по статьям, связанным с наркотиками, убийствами и экстремизмом.

«Контролировать осужденного будут сотрудники колонии, сотрудники управления и уголовно-исполнительная инспекция. Они могут приходить к нему домой, звонить, использовать видеосвязь», – добавил Алексей Веряскин.

Во время отпуска осужденный может передвигаться только по строго определенной территории, например, по квартире или двору, а также дойти до ближайшего магазина.

Первым, кому разрешили погулять на воле, стал осужденный казанской исправительной колонии № 18 30-летний Денис (имя изменено – прим. Т-и). Осужден он был первый раз за причинение тяжкого вреда здоровью – в потасовке Денис нанес травмы человеку, который позже скончался.

Заявление на отпуск Денис написал за два месяца – все это время проходила тщательная подготовка документов. Первой, кто узнал радостную новость, была его супруга.

«Я как во сне, не совсем верится во все происходящее. Хотелось бы очень поблагодарить администрацию, управление и начальника за то, что позволили мне увидеться с женой и сыном. Большое спасибо моей жене! Она – большая молодец! Ждет меня. Поддерживает морально», – поделился осужденный.

Мы застали Дениса за сбором вещей. В глаза бросилась фотография жены и сына, которая прикреплена к дверце его шкафчика, на тумбочке – роман Жюля Верна.

Отбывая наказание в колонии, мужчина увлекся цветоводством. С удовольствием показал нам результат своего труда – кусты роз под окном здания отряда. По словам Дениса, часть саженцев ему прислала супруга.

«Надо будет розетки починить, убраться в подвале – дел очень много. Буду с максимальной отдачей помогать жене и сыну», – рассказал Денис о планах на отпуск.

Собрав вещи и поменяв арестантскую робу на любимые джинсы и кроссовки, осужденный наконец-то вышел на свободу. У ворот его уже встречала супруга. Увидев любимую издалека, Денис бросился ее обнимать.

«Я люблю тебя», – крикнул он ей.

Как поделилась супруга осужденного, их сын еще не знает, что папа едет домой. От ребенка скрывают и то, что отец находится в местах лишения свободы.

«Для него папа в командировке», – рассказала женщина.

Из четырех лет, определенных судом, Денис уже отсидел два года и скоро сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение, а пока впереди у него пять дней на свободе с близкими людьми.

К слову, заключенным из колоний-поселений, которые не содержатся под стражей, дают отпуска регулярно. Теперь на несколько дней на воле могут рассчитывать и осужденные исправительных колоний строгого и общего режима – делается это для того, чтобы убедить арестантов трудиться и хорошо вести себя во время отбывания наказания.

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