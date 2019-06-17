(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Разыскиваемого за кражу казанца задержали, когда он пытался ограбить еще один магазин, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

«Вечером на проспекте Победы в гипермаркете сработала тревожная сигнализация. На место отправились сотрудники Казанского УВО Росгвардии. Выяснилось, что работник службы безопасности задержал на выходе посетителя, который пытался выйти с похищенным товаром», – рассказали в силовом ведомстве.

В процессе сотрудники Росгвардии выяснили, что безработный 38-летний мужчина несколько дней назад был объявлен в федеральный розыск за кражу. Задержанного доставили для разбирательства в отдел полиции.

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