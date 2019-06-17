На скачках нижнекамского Сабантуя приняло участие более 50 всадников со всего Татарстана

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Стали известны результаты финальных заездов на скачках нижнекамского Сабантуя. В соревнованиях приняло участие более 50 всадников со всего Татарстана, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Первое место в группе лошадей местных пород (Нижнекамский район) заняла рыжая Гордость из села Нижняя Уратьма, второе место досталось гнедой Перле, третьим стал конь Ахат. Лошади пробежали два километра.



В забеге на 1600 метров среди рысистых пород победил Десперадо из города Бавлы, второе место завоевал Наган из Чистополя, «бронзу» – Гамлет из села Муслюмово.



Чистокровные верховые скакуны пробежали два километра. Быстрее всех финишировала Фандора из Лениногорского района, «серебро» завоевал Фрей из Аксубаевского района, тройку финалистов замкнула гнедая Грамматика из Шереметьевки.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что абсолютным батыром нижнекамского Сабантуя в девятый раз подряд стал мастер спорта Марат Мухамедзянов.

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