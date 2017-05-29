Татар-информ

17 июня 2019, 13:18

Наука и образование

В России более 80 тыс. школьников сдадут ЕГЭ в резервные дни

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Наука и образование

В России более 80 тыс. школьников сдадут ЕГЭ в резервные дни

Фото: архив

Резервные дни основного периода стартуют 17 июня и завершатся 1 июля.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Более 80 тыс. российских школьников сдадут ЕГЭ в резервные сроки основного периода, которые пройдут с 17 июня по 1 июля. Информацию об этом передает пресс-служба Рособнадзора. 

«Начнутся резервные дни 17 июня с экзаменов по географии и литературе. 18 июня — резервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике, 20 июня — биологии, информатики и химии, 24 июня — базовой и профильной математике, 26 июня — по русскому языку, 27 июня — устной части ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня — по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранному языку. Завершит основной период 1 июля резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам», — говорится в сообщении.

В эти дни сдать Единый государственный экзамен смогут выпускники прошлых лет, которые хотят повысить свои результаты. Кроме этого, прийти на экзамен в эти дни можно одиннадцатиклассникам, которые пропустили основной период по болезни или другой уважительной причине, либо те, кто не прошел необходимый порог по основным предметам для получения аттестата. 

Как сообщалось ранее, основной период сдачи ЕГЭ начался 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Всего в государственной итоговой аттестации в основной период приняли участие 16 тыс. 329 одиннадцатиклассников из Татарстана. В 2019 году лидером среди предметов по выбору неизменно осталось обществознание, на втором месте – предметы естественно-научного цикла: физика, химия и биология.

 

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