Татар-информ

17 июня 2019, 13:10

Экономика и финансы

Эксперты Альфа-Банка прогнозируют ключевую ставку на уровне 7,25% к концу 2019 года

Экономика и финансы

Эксперты Альфа-Банка прогнозируют ключевую ставку на уровне 7,25% к концу 2019 года

Эксперты Альфа-Банка считают, что ЦБ понизил ставку с 7,75% до 7,5% из-за очень слабого роста ВВП.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). ЦБ, как и ожидали 33 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, понизил ставку с 7,75% до 7,5%. В пресс-релизе ЦБ говорится, что прогноз инфляции на 2019 год снижен с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%, а прогноз экономического роста на этот год понижен до 1,0-1,5%. Центробанк будет рассматривать возможность снижения ставки на ближайших заседаниях и не исключает выхода ставки на нейтральный уровень к середине 2020 года.

Эксперты Альфа-Банка считают, что ЦБ понизил ставку, главным образом, из-за очень слабого роста ВВП — всего на 0,5% г/г в 1К19. По мнению специалистов банка, основной причиной, которая стоит за понижением ставки, являются опасения по поводу экономического роста. Слабый рост ВВП — всего на 0,5% г/г в 1К19 оказался существенно ниже прогнозного диапазона ЦБ на уровне 1,0-1,5% г/г; по данным Минэкономразвития, рост инвестиций оставался слабым в 1К19 — на уровне 0,5% г/г, что очень близко к 0,2% г/г за 4К18. Кроме того, специалисты Альфа-Банка не исключили, что результат и за 2К19 может оказаться ненамного лучше — в мае продажи автомобилей снизились на 7% г/г, что говорит о слабости конечного спроса. Поскольку в данный момент правительственный ориентир по росту в 1,3% на этот год находится под угрозой, ЦБ действует таким образом, чтобы снизить вероятность отклонения фактических темпов роста от официального прогноза.

Инфляция замедлилась в мае до 5,1% г/г, признаки слабого спроса очевидны: исходя из того, что инфляция все еще сохранялась на уровне 5,1% г/г в мае, а рост продовольственных цен продолжал ускоряться до уровня 6,4% г/г при том, что инфляционные ожидания в марте-мае оставались на уровне выше 9,0%, необходимости в немедленном понижении ставки, исходя из инфляционного тренда, нет. Кроме того, пока неясно, продолжит ли правительство заморозку российских цен на бензин, которая истекает в мае. Тем не менее слабость спроса очевидна: в мае рост непродовольственных цен замедлился до 3,8% г/г, то есть до уровня июля 2018 г. Специалисты Альфа-банка ожидают, что инфляция составит 4,2% к 2019 г.

Инвесторы оценивают вероятность понижения ставки со стороны ФРС в 99% к концу этого года: на первый взгляд, факт завершения цикла повышения ставки в США благоприятен для понижения ставки ЦБ в этом году. В то же время очень резкое изменение в ожиданиях действий ФРС — от ожидаемого повышения ставки в начале этого года до 99%-й вероятности (на текущий момент) ее понижения до конца этого года — свидетельствует об усилении опасений рецессии в США и негативно для всех развивающихся рынков, в том числе и для России.

Как отмечают специалисты банка, два фактора, по-прежнему, никак не согласуются с понижением ставки в этом году: во-первых, это конъюнктура банковского рынка, во-вторых, планы роста бюджетных расходов. В апреле рост розничного кредитного портфеля продолжал ускоряться до 24% г/; рост рублевых депозитов с 6,6% г/г до 7,3% г/г, хотя и стал хорошей новостью, производит впечатление временного. Быстрый рост кредитов и уязвимость депозитной базы требуют сохранения высокой ключевой ставки. Что касается бюджетных расходов, то необходимость финансировать национальные проекты предполагает ускорение роста бюджетных расходов в 2П19 и должна подтверждать осторожный подход ЦБ.

Специалисты Альфа-Банка ожидают, что на следующем заседании 26 июля ЦБ возьмет паузу, но, возможно, еще один раз понизит ставку до конца этого года. По мнению экспертов, еще одно понижение ставки до конца этого года вполне вероятно, особенно если тренд роста в 2К19 будет слабым. Таким образом, эксперты Альфа-Банка ожидают снижения ставки на заседании 6 сентября и сейчас прогнозируют ставку на уровне 7,25% к концу этого года.

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