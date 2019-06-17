В Казани «Сетевая компания» проведет строительно-монтажные работы в офисах филиала за 20 млн рублей

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани ОАО «Сетевая компания» проведет строительно-монтажные работы в офисных помещениях №№ 1321 и 1307 филиала, который находится в одном из домов ЖК «Победа». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Место выполнения работ находится по адресу: проспект Победы, 139», — сказала специалист по закупкам ОАО «Сетевая компания» Алия Мингазова.

В офисном помещении, которое имеет габариты 19 × 23,3 метра, планируется провести демонтаж и возведение перегородок. В том числе запланирован монтаж вентиляции, водопровода, канализации, электромонтажные работы, установка охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и электронной очереди. Также в офисные помещения планируют обеспечить доступ для маломобильных групп населения. Объем работ оценивается в 20 млн рублей.

Завершить работы планируют к ноябрю 2019 года.

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