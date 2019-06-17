В Лаишевском районе РТ автодорога Сокуры – Кирби – Травкино из-за ремонта будет закрыта до 20 июня

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана закрытие участка автомобильной дороги Сокуры – Кирби – Травкино продлено до 20 июня, сообщает Миндортранс РТ.

Для движения транспорта закрыт участок автодороги регионального значения с 0 до 2 км. «На этом участке продолжается ремонт», – отмечается в сообщении министерства.

Водители могут совершить объезд по следующим автодорогам: подъезд к международному аэропорту «Казань», Казань – Оренбург, Аэропорт – Столбище, Столбище – Атабаево, Сокуры – Кирби – Травкино.

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