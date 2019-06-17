В Альметьевском районе стартует полевая олимпиада юных геологов

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). С 18 июня по 24 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» Альметьевского района пройдет VI Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. В олимпиаде текущего года примет участие 296 школьников и 54 руководителя, сообщает оргкомитет.



В состав участников войдут 34 команды базовых школ из муниципальных районов республики и двух городов (Казань и Набережные Челны), а также три команды из других регионов: в республику приедут ребята из Крыма, Казахстана и Узбекистана.



Торжественное открытие олимпиады запланировано на 18 июня в 20.00.



Каждая команда из Татарстана тренируется под руководством учителей на базе постоянно действующего учебно-методического семинара, а также в ходе специальных учебно-методических сборов, организуемых Институтом геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ.



Школьники, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты, станут участниками XII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, которая пройдет в Новосибирске.



В Татарстане Движение юных геологов существует более сорока лет. В августе 2013 года в Казани прошла IX Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов, приуроченная к 70-летию начала разработки нефтяных месторождений Республики Татарстан и 60-летию города Альметьевска. В ней принимали участие сорок команд из России, Казахстана, Узбекистана, Украины и Таджикистана.



В арсенале татарстанских школьников множество наград с полевых олимпиад, проводимых Москвой, Томском, Кемерово, Тюменью, Алма-Атой.

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