Татар-информ

17 июня 2019, 19:02

Общество

В Казани по нацпроекту запланирован ремонт улицы Ярослава Гашека протяженностью 317 метров

Рекомендуем

Общество

В Казани по нацпроекту запланирован ремонт улицы Ярослава Гашека протяженностью 317 метров

На площади более 4 тыс. кв. метров дорожники уложат новый слой асфальтобетонного покрытия.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Ярослава Гашека протяженностью 317 метров, сообщает Миндортранс РТ.

«Во время ремонта на площади 4 тыс. 27 кв. метров запланирована укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, специалисты отремонтируют тротуары на общей площади 1 тыс. 973 кв. метра, установят четыре дорожных знака, заменят дорожные бортовые и тротуарные камни.

Улица Ярослава Гашека расположена в Ново-Савиновском районе Казани, она пересекается с улицами Апастовская, Гагарина и Голубятникова.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

МФЦ Татарстана в 2019 году стали оказывать 12 новых видов услуг
Новости дня
20:31
В Татарстане организуют горячую линию по профилактике семейного неблагополучия на бытовой почве

Получить консультацию специалиста можно 21 июня с 9 утра и до 4 часов дня.

20:16
Ученые назвали оптимальную продолжительность сна для привлекательного внешнего вида
20:05
В Татарстане «Водоканал» выплатил 55 работниками 384 тыс. рублей долгов по зарплате

Работа с должниками по зарплате находится на контроле Правительства РТ.

19:55
Из Казани откроется регулярный автобусный рейс в Соль-Илецк

Из столицы Татарстана автобусы будут отправляться ежедневно в 17.30.

19:48
Эксперты Росконтроля проверили семь образцов свиных стейков на качество
19:36
Республиканский фонд поддержки с 2017 года выплатил 700 млн рублей пострадавшим вкладчикам ТФБ

За это время выплаты физическим лицам составили 330 млн рублей, а юридические лица получили около 360 млн рублей.

19:24
В Казани «Сетевая компания» проведет строительно-монтажные работы в офисах филиала за 20 млн рублей

Работы проведут в помещениях №№ 1321 и 1307, которые находятся в доме ЖК «Победа».

19:15
МФЦ Татарстана в 2019 году стали оказывать 12 новых видов услуг

Количество оказываемых услуг в многофункциональных центрах республики выросло почти до 180.

19:11
Заявки на конкурс «Доброволец России — 2019» принимаются до 30 июня

Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане возрасте от 8 лет и старше.

19:02
В Казани по нацпроекту запланирован ремонт улицы Ярослава Гашека протяженностью 317 метров

На площади более 4 тыс. кв. метров дорожники уложат новый слой асфальтобетонного покрытия.

18:52
В РТ планируют построить подъезд к деревне Колосовка Елабужского района за 98 млн рублей

Длина новой автодороги составит примерно 3,8 км.

18:42
На поиск пропавшего на Полярном Урале путешественника отправляется экспедиция из Набережных Челнов

Спасатели и волонтеры неоднократно проходили по предполагаемому маршруту челнинского туриста, но так и не смогли найти его.

18:33
Для сокращения времени приема посетителей МФЦ в РТ создает «базу знаний» о заявителях

В настоящее время «база знаний» отрабатывается и наполняется данными, отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

18:28
На Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Иннополисе впервые приедут международные участники

Иностранные робототехники смогут посоревноваться с россиянами в категориях Innopolis Open.

18:23
«Сюда каждый приезжает и плачет»: местные жители об обмелении Чебаксы в Советском районе Казани

Жители поселка Чебакса в Советском районе Казани требуют, чтобы надзорные ведомства разобрались в причинах обмеления гидротехнического сооружения.

18:15
Татарстан на фестивале тюркского кино представит фильм Фарида Давлетшина «Инсаф»

Казань примет II Международный фестиваль тюркского кино, который состоится с 21 по 23 июня.

18:06
Дни Татарстана в Харбине завершились концертом Государственного симфонического оркестра РТ

Концерт открыли Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

18:04
Средне-Волжский филиал ФГБУ «Главрыбвод»: На Чебаксе мертвой рыбы не обнаружено

Раньше глубина искусственного водоема в Советском районе Казани составляла около пяти метров, здесь водились караси и окуни.

17:57
Команда университета Иннополис вышла в финал конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

Полуфинал конкурса прошел в минувшие выходные на площадке «ИТ-парк».

17:46
Татарстан и Хэйлунцзян будут вносить вклад в развитие российско-китайского товарооборота

В прошлом году в ходе визита губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао в Татарстан было подписано Соглашение о сотрудничестве между регионами.

17:40
Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data
17:39
В библиотеке КФУ нашли уникальный 133-летний «Кодекс для простых казахов»

Документ авторства Абая Кунанбаева обнаружили казахстанские научные сотрудники.

17:35
В ЖК «Салават Купере» откроется представительство Госжилфонда РТ

Население будут обслуживать четыре специалиста.

17:24
Минниханов ознакомился с работой VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019 и посетил ряд предприятий

Президент РТ посетил Харбинскую научно-техническую компанию Corner и молочную компанию Wondersun diary.

17:23
За выходные в Челнах под колеса авто угодили двое школьников-велосипедистов

Оба ребенка получили различные травмы, им понадобилась помощь медиков.

События