В Казани по нацпроекту запланирован ремонт улицы Ярослава Гашека протяженностью 317 метров

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Ярослава Гашека протяженностью 317 метров, сообщает Миндортранс РТ.

«Во время ремонта на площади 4 тыс. 27 кв. метров запланирована укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, специалисты отремонтируют тротуары на общей площади 1 тыс. 973 кв. метра, установят четыре дорожных знака, заменят дорожные бортовые и тротуарные камни.

Улица Ярослава Гашека расположена в Ново-Савиновском районе Казани, она пересекается с улицами Апастовская, Гагарина и Голубятникова.

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