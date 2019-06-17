Татар-информ

17 июня 2019, 11:55

Происшествия

Житель Казани перевел полмиллиона рублей на счет афериста, представившегося сотрудником банка

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Происшествия

Житель Казани перевел полмиллиона рублей на счет афериста, представившегося сотрудником банка

Злоумышленник рассказал мужчине, что некто получил доступ к его мобильному банку, после чего убедил его сделать перевод средств на резервный счет.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Житель Казани перевел полмиллиона рублей на счет афериста, представившегося сотрудником банка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«43-летний казанец рассказал в полиции, что неизвестный позвонил ему и представился сотрудником финансового учреждения. Он сказал, что некто получил доступ к мобильному банку клиента и предложил перевести его сбережения на резервный счет, чтобы избежать хищения», – рассказали в полиции.

В итоге доверчивый мужчина последовал совету мошенника и перевел на его счет 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

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