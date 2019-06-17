В Татарстане ликвидирована свалка мебели и строительного мусора

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Крупная свалка мебели и строительного мусора ликвидирована в Нурлатском районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Ликвидировать несанкционированную свалку потребовали экологи от исполкома Нурлатского муниципального района. В ходе очередной проверки в Марасинском сельском поселении был обнаружен сброс отходов на площади 1550 кв. метров. Среди мусора — крупногабаритная мебель, отходы от строительных, ремонтных работ», — сказано в сообщении.

Согласно данным экологов, исполком Нурлатского района отреагировал незамедлительно. В настоящее время территория приведена в надлежащее состояние. Стоит отметить, что это уже не первая несанкционированная свалка в республике, обнаруженная этим летом.

Ранее ИА «Татар-информ», что экологи Татарстана разыскивают организатора большой свалки в райцентре Сарманово. На территории производственной базы размещались лом и отходы черного металла, бой бетонных изделий и кирпича, отходы древесины и стекловаты. Площадь захламления составила 745 кв. метров, объем — 120 куб. метров



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