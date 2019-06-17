«Эссен» представил проект централизации собственного производства на Неделе Российского Ритейла

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). С 3 по 8 июня 2019 года прошел Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла», на котором Яна Салтыкова, директор по собственному производству сети «Эссен», представила свой проект централизации собственного производства. В рамках конференции «Собственное производство как конкурентное преимущество сети» представители компаний X5 Retail Group, «СемьЯ», «Командор», «Балтик Мастер Москва» обсудили эффективные решения для снижения издержек, привлечения трафика покупателей, увеличения рентабельности производства.

Неделя Российского Ритейла — ключевое мероприятие года, на котором обсуждаются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного рынка ритейла. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. В этом году в мероприятии приняло участие более 7000 человек: представители Правительства России и федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущие федеральные и региональные ритейлеры, крупнейшие российские и международные организации поставщиков и другие участники потребительского рынка России.

В рамках конференции «Собственное производство как конкурентное преимущество сети» Яна Салтыкова, директор по собственному производству сети «Эссен», представила участникам реализованный с 2013 по 2018 год проект централизации собственного производства в сети гипермаркетов «Эссен». В докладе «Централизация собственного производства: кейс сети „Эссен“. Влияние централизации на экономику, издержки и качество продукции предприятия» изложены основные контуры реализованного проекта.

Проект был поэтапно реализован с 2013 по 2017 год: в ноябре 2013 года произошел запуск централизованной обвалки мяса и колбасного цеха, в июле 2014 года была произведена централизация хлебобулочного цеха и обработки овощей, в ноябре 2017 года — запуск пельменного производства.

Подобное решение позволило сократить производственные площади с 4445 кв. метров в гипермаркетах до 3000 кв. метров на единой площади. Уровень автоматизации вырос с 10% до 50%. Фонд заработной платы был снижен на 36% с 23 млн рублей до 14,5 млн рублей, наполовину сокращен штат сотрудников. Благодаря централизации была решена проблема нехватки квалифицированных технологов, имеющаяся на рынке труда региона. Потери сырья сократились с 12% до 3,5%.

Количество SKU на сегодняшний момент составляет 395 позиций, для сравнения в 2013 году ассортимент включал 1130 позиций. Благодаря централизации упрощен процесс контроля соблюдения единых стандартов качества продукции.

Яна Салтыкова подчеркнула, что при росте годового оборота с 900 млн рублей до 1 100 млн рублей и существенном сокращении издержек централизованная модель производства оправдывает себя.

«Централизация собственного производства позволила сети более адаптивно использовать производственные мощности. На настоящий момент загрузка мощностей составляет 87%. В пиковые периоды мы используем 100% производственных мощностей», — рассказала директор по собственному производству сети «Эссен».

Справка о компании:

ООО «Оптовик» — крупнейшая региональная сеть в ПФО. Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Годовой оборот за 2018 год составил более 12,5 млрд. рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов.

ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32000 различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.

Каждый день торговые центры посещают около 200 тысяч человек. За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.

Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения. Самый заметный в этом году проект — «Я помогаю детям». С момента запуска проекта (май 2018) по январь 2019 года включительно было собрано более 1,2 млн рублей. Генеральный директор ООО «Оптовик» — Ахмадуллин Азамат Фанилович.