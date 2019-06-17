Татар-информ

17 июня 2019, 10:10

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил клиентам первое бесплатное внесение наличных в банкоматах при открытии счета

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил клиентам первое бесплатное внесение наличных в банкоматах при открытии счета

Размер внесения наличных средств в банкомат зависит от модели устройства и составляет максимально 50 купюр или 200 купюр за одну транзакцию.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Альфа-Банк предлагает специальные условия для клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих новый счет, — бесплатное первое внесение наличных на счет через банкоматы банка и его партнеров. 

Размер внесения наличных средств в банкомат зависит от модели устройства и составляет максимально 50 купюр или 200 купюр за одну транзакцию (т. е. суммы до 250 тысяч рублей и до 1 млн рублей соответственно). 

Услуга доступна в сети Альфа-Банка (2180 банкоматов с функцией приема наличных), а также банков-партнеров (7150 устройств с аналогичным функционалом).

«Это своего рода welcome-услуга — чтобы клиент сразу при знакомстве с Альфа-Банком оценил скорость и удобство наших сервисов и получил стимул пользоваться дистанционными каналами. Ранее мы уже реализовали функционал кассовых операций в своих банкоматах и запустили выдачу неименных карт в момент открытия счета. Эти сервисы позволяют клиентам мгновенно зачислять выручку на счет, оплачивать хозяйственные расходы, снимать и вносить наличные без посещения кассы банка», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

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