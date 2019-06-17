УБРиР и Инвестиционно-венчурный фонд РТ подписали соглашение о развитии промышленного бизнеса

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани 14 июня Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Инвестиционно-венчурный фонд в Республике Татарстан подписали соглашение о совместном развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.

Подписи на документе поставили заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда в РТ Фанис Хакимуллин и директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в Татарстане Марат Хасиятуллин.

Максимальное информирование предпринимателей Республики Татарстан о доступных программах развития бизнеса в регионе является основной целью совместной работы. Об этом на церемонии подписания соглашения заявил директор филиала УБРиР Марат Хасиятуллин.

«Цель заключения соглашения следующая — это максимальное информирование наших клиентов, как действующих, так и потенциальных, о возможностях, предоставляемых банком и фондом. Практика показывает, что предприниматели, занятые своим делом, не всегда могут мониторить новые возможности и программы развития. Мы доводим до них эту информацию», — рассказал Марат Хасиятуллин.

Соглашение УБРиР и ИВФ направлено на расширение возможностей участия промышленных хозяйств Республики Татарстан в программах фонда «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». В рамках этих программ Фонд развития промышленности и Инвестиционно-венчурный фонд предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона).

Как отметил до начала церемонии подписания Фанис Хакимуллин, «необходимость расширения сотрудничества с финансовыми организациями, участвующими в структурировании займа ожидаема». По его словам, оптимизация процесса рассмотрения и выдачи заемных средств, в том числе за счет консолидации работы с банками по упрощению процедур сбора документов и привлечения предприятиями банковских гарантий и заемных средств, позволит кратно увеличить количество льготных займов в год, а значит запустить новые производственные предприятия на территории республики».

Директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в РТ отметил, что в результате подписания соглашения стороны планируют создать совместный продукт финансирования.

«Уральский банк реконструкции и развития — банк с Урала. Урал — это промышленный регион, поэтому наш банк исторически работает с предприятиями промышленно-производственного сектора, и мы ориентированы на сегмент малого и среднего бизнеса, поэтому программы, реализуемые ФРП и Инвестиционно-венчурным фондом, были очень интересны для наших клиентов», — пояснил Марат Хасиятуллин.

С момента подписания соглашения представителям малого и среднего бизнеса Республики Татарстан доступна информационно-консультационная поддержка по вопросам привлечения дополнительных средств в проекты. В связи с совместным сотрудничеством Фонда развития промышленности, Инвестиционно-венчурного фонда и Уральского банка реконструкции и развития выгода для заявителя стала очевидной: предприниматель получает как финансовые ресурсы для приобретения и модернизации своих основных средств, так и для пополнения оборотных средств предприятия.

Предприятие-заемщик может получить упрощенный доступ к банковским гарантиям банка-партнера. В результате сотрудничества банка и фонда представленный проект получает полный цикл финансирования.

«Получается, что, если предприниматель находит какие-то деньги для основного инвестиционного капитала, чтобы реализовать идею, но, чтобы проект работал, необходимы и оборотные деньги. Это соглашение позволит нам реализовывать комплексный продукт, который даст предпринимателям возможность реализовать идею в полной мере. Именно это мы доносим до своих клиентов», — рассказал директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в Татарстане Марат Хасиятуллин.

Связь двух финансовых институтов в информационном поле, а также формирование доверительных отношений создаст дополнительные условия для увеличения деловых контактов и договорной базы.

Одним из перспективных направлений сотрудничества, Марат Хасиятуллин отметил, является создание единого подхода к управлению рисками по реализуемым программам Фонда развития промышленности, что повысит объем финансирования проектов, таких как «Проекты развития» и «Комплектующие изделия», а также увеличит кредитный портфель для банка.

В ходе встречи руководители двух организаций отметили, что с момента подписания соглашения оба финансовых института готовы к проведению совместных операций. Их партнерство также предполагает проведение регулярных встреч с предпринимателями Татарстана в целях досконального пояснения нюансов совместной программы, а также получения обратной связи от представителей бизнес-сообщества региона о качестве предоставляемых совместных услуг и дальнейшего повышения их характеристик.

Подписанты уверены, соглашение будет способствовать обмену предпринимательским опытом и информированию представителей бизнеса о существующих проектах по развитию и финансовой поддержке. Это будет способствовать повышению уровня деловой активности в Татарстане, укреплению связей между финансовыми институтами и предпринимателями, а также повышению качества и доступности данных услуг в регионе.