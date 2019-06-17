Назначен новый прокурор Кировского района Казани

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Кировского района Казани назначен старший советник юстиции Эльдар Сабиров, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры и активу Кировского района Казани», – рассказал Галиев.

Эльдар Сабиров родился 31 августа 1981 года в Челябинской области. В 2003 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция», в этом же году он начал свою карьеру в органах прокуратуры в должности следователя надзорного ведомства Челнов.

С 2004 года Сабиров работал старшим следователем, в 2007 году – следователем по особо важным делам, а в 2008 занял должность зампрокурора Мензелинского района РТ. С 2014 года и до нового назначения старший советник юстиции работал прокурором Сарманского района Татарстана.

Эльдар Сабиров награжден медалью «В память 1000-летия Казани». Он женат и воспитывает троих детей.

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