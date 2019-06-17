Татар-информ

17 июня 2019, 10:53

Происшествия

Назначен новый прокурор Кировского района Казани

Рекомендуем

Происшествия

Назначен новый прокурор Кировского района Казани

Фото: Прокуратура РТ

Приказом Генпрокурора РФ должность занял старший советник юстиции Эльдар Сабиров.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Кировского района Казани назначен старший советник юстиции Эльдар Сабиров, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры и активу Кировского района Казани», – рассказал Галиев.

Эльдар Сабиров родился 31 августа 1981 года в Челябинской области. В 2003 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция», в этом же году он начал свою карьеру в органах прокуратуры в должности следователя надзорного ведомства Челнов.

С 2004 года Сабиров работал старшим следователем, в 2007 году – следователем по особо важным делам, а в 2008 занял должность зампрокурора Мензелинского района РТ. С 2014 года и до нового назначения старший советник юстиции работал прокурором Сарманского района Татарстана.

Эльдар Сабиров награжден медалью «В память 1000-летия Казани». Он женат и воспитывает троих детей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль под Актюбинском

Новости дня
11:10
Минниханов: Татарстан заинтересован в продвижении грузовых автомобилей и вертолетов в Китае

О желании наладить экспорт на рынок КНР Президент РТ рассказал на деловом форуме «Татарстан — Хэйлунцзян».

10:54
Метшину предложили профинансировать пятилетний уход за саженцами деревьев

На заботу о каждом молодом дереве в Казани ежегодно требуется от 1,5 тыс. рублей.

10:53
Назначен новый прокурор Кировского района Казани

Приказом Генпрокурора РФ должность занял старший советник юстиции Эльдар Сабиров.

10:50
УБРиР и Инвестиционно-венчурный фонд РТ подписали соглашение о развитии промышленного бизнеса

Соглашение направлено на информирование предпринимателей о доступных программах развития бизнеса.

10:42
Начальник Управления культуры: Самая интересная часть программы Сабантуя стартует с раннего утра

Казанцам и гостям города посоветовали приезжать к началу празднования Сабантуя.

10:27
Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль под Актюбинском

ДТП произошло на выезде из поселка в сторону Альметьевска.

10:24
Зеленодольск принял рекордный забег здоровья в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня

В Зеленодольск съехались свыше полутора тысяч любителей бега со всей России.

10:14
До площадок Сабантуя в Казани будут ездить дополнительные автобусы, шаттлы и электричка

На маршруты до мест народных гуляний дополнительно выйдут более 160 автобусов.

10:10
Альфа-Банк предложил клиентам первое бесплатное внесение наличных в банкоматах при открытии счета
09:56
Из-за обязательной маркировки лекарства подорожают на один рубль
09:42
В Казани в качестве эксперимента посадили сакуру

Декоративные растения укроют от холода и постараются сохранить зимой.

09:29
В Казани после погони задержали парня, управлявшего авто с поддельными номерами и без прав

Сотрудники ДПС заметили в поселке Отары автомобиль с тонировкой, попросили водителя остановиться, но тот попытался сбежать.

09:28
Цветочная «Алиса в стране чудес» появится возле театра кукол «Экият»

В городе устанавливают цветочные композиции по программе «Цветущая Казань».

09:16
Хор Турецкого, Салават и звезды татарской эстрады: мэрия назвала хедлайнеров Сабантуя в Казани

Татарский народный праздник отпразднуют на четырех площадках 23 июня.

08:58
Крестный ход по улицам Куркуля Алексеевского района совершили жители в честь Троицы

Празднование началось с божественной литургии, которую возглавил иерей Семен Махортов.

08:50
Новую маркировку продуктов введут в России
08:32
Лучшие батыры выиграют автомобиль и барана на Сабантуе в Казани

Народные гулянья стартуют 23 июня на четырех площадках.

08:24
Минздрав перечислил регионы России с наибольшей распространенностью рака
08:04
Новая часть Казанского зооботсада откроется в конце августа

На частные пожертвования для «Реки Замбези» закупили 167 африканских животных, включая львов, гамадрилов и страусов.

08:00
В прошлом году кибермошенники пытались похитить у татарстанцев более 17 млн рублей

В 2018 году в республике было зафиксировано 1,4 тыс. несанкционированных операций с использованием банковских карт.

07:46
В Харбине на деловом форуме «Татарстан – Хэйлунцзян» презентовали экономический потенциал РТ

Особый интерес китайских участников форума вызвал рассказ руководителя компании Haier в России об опыте работы в республике.

07:24
Между Казанью и Харбином могут организовать прямое авиасообщение

Организацию прямых авиарейсов между двумя городами обсудили Президент РТ Рустам Минниханов и губернатор Хэйлунцзяна Ван Вэньтао.

07:00
Минниханов встретится с руководством китайской провинции Хэйлунцзян и посетит ЭКСПО в Харбине

В этом году Российско-Китайское ЭКСПО будет посвящено сотрудничеству регионов двух стран.

06:50
Ученые обнаружили простой способ защиты от диабета
06:28
Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Харбин

Рустам Минниханов примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, которое проходит в столице провинции Хэйлунцзян.

События