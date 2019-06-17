В ИА «Татар-информ» расскажут об изменениях климата и погодных условий на территории Татарстана

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Завтра, 18 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям изменения климатических и погодных условий на территории Республики Татарстан в современный период.

В мероприятии примет участие заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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