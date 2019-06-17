Татар-информ

17 июня 2019, 23:47

Спорт

На Свияжских холмах определились победители этапа Кубка РТ по стендовой стрельбе

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Спорт

На Свияжских холмах определились победители этапа Кубка РТ по стендовой стрельбе

Фото: minsport.tatarstan.ru

Среди мужчин лучшим стал Олег Вахтуров, «серебро» досталось Артему Глотову, Илья Кушагин стал третьим.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В конце прошлой недели на стрельбище «Свияга» состоялся розыгрыш четвертого этапа Кубка РТ по стендовой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов, которые разыграли пять комплектов наград, сообщает Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Стрелки соревновались по программе 125 мишеней (квалификация + финал). Среди мужчин лучшим стал Олег Вахтуров, «серебро» досталось Артему Глотову, Илья Кушагин стал третьим.

Среди женщина самой меткой оказалась Анна Колесникова, Екатерина Комарова завоевала «серебро», Софья Корчагина получила «бронзу».

На траншее в смешанном зачете первым стал Александр Сахарнов, Сергей Глухов добыл второе место, Александр Фурасьев замкнул тройку финалистов.

Среди юниорок в трапе победительницу выявила перестрелка, поскольку Карима Латыпова и Рита Рубцова показали одинаковый результат по ходу соревнований, поразив 101 мишень в квалификации и 36 в финале. В дополнительном раунде до первого промаха удача была на стороне Латыповой, а лидер предварительного раунда Алина Ахатова финишировала на третьем месте, 102 + 26.

В турнире юниоров лучшим стал Александр Филиппов, опередив лидировавшего по итогам пяти серий квалификации Александра Железина. Никита Костягин финишировал с «бронзой».

 

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