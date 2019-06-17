Минниханов: Татарстан заинтересован в продвижении грузовых автомобилей и вертолетов в Китае

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на деловом форуме «Татарстан — Хэйлунцзян» в Харбине заявил, что республика заинтересована в поставках вертолетов, судов, грузовых автомобилей и медицинских инструментов в Китай.

«Республика Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем... Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок: это и грузовые автомобили, и вертолёты, и суда... медицинские инструменты», — цитирует главу республики РИА Новости.

В настоящее время Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019 в Харбине.

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