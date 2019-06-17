Приставы Альметьевского района помогли матери вернуть восьмилетнюю дочь

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Приставы Альметьевского района помогли законной матери вернуть восьмилетнюю дочь, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«После развода супруги продолжительное время не могли прийти к согласию по определению места жительства их восьмилетней дочери. Девочка жила у отца. Вскоре суд определил передать ребенка матери, однако мужчина исполнять решение суда не спешил», – рассказала Халимова.

В итоге вместе с сотрудниками органов опеки и попечительства к нему прибыли судебные приставы, после чего ребенок был передан законной матери.

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