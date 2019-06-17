(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль под Актюбинском. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что отечественная легковушка полностью охвачена огнем. По предварительной информации, водитель вылетел в кювет, после чего машина загорелась.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на выезде из Актюбинска в сторону Альметьевска. Они также сообщили, что водитель цел – мужчина успел вылезти из автомобиля и забрать документы.

Подробности уточняются.

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