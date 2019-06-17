Метшину предложили профинансировать пятилетний уход за саженцами деревьев

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Мэру Казани Ильсуру Метшину предложили наладить уход за высаженными в Казани деревьями. Забота о саженцах должна вестись в течение пяти лет, при этом ежегодное содержание одного дерева обойдется в 1,5 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила управляющий «Горводзеленхоза» Роза Заббарова.

«Это как новорожденный ребенок — без присмотра и ухода вероятность выживания дерева в городе совсем невелика. Нужно установить срок по уходу за высаженными деревьями в течение пяти лет с обеспечением устойчивого финансирования для всех подрядчиков. Для ухода за одним саженцем необходимо от 1,5 тыс. рублей в год», — пояснила она.

Обращаясь к Ильсуру Метшину, она подчеркнула, что сохранение саженцев позволит избежать финансовых потерь при замене погибших растений или компенсации ущерба, причиненного падением аварийных деревьев: «Если должный уход за саженцами с самого начала будет предусмотрен в контрактах, это значительно ускорит создание зеленого каркаса города», — отметила Заббарова.

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