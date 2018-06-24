Татар-информ

17 июня 2019, 10:42

Общество

Начальник Управления культуры: Самая интересная часть программы Сабантуя стартует с раннего утра

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Общество

Начальник Управления культуры: Самая интересная часть программы Сабантуя стартует с раннего утра

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Казанцам и гостям города посоветовали приезжать к началу празднования Сабантуя.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мэрия Казани посоветовала горожанам и гостям столицы РТ приезжать к началу празднования Сабантуя. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Приглашаем всех заранее к 9:30, потому что сразу начнется очень интересная программа. Не так, как раньше, в середине [дня] или где-то в 11 [утра]. Самый интерес будет в самом начале», — заметил Абзалов.

Он сказал, что нужно приходить на праздник заранее и желательно воспользоваться общественным транспортом. Добраться до мест народных гуляний можно на дополнительных автобусах, бесплатных шаттлах и электричке.

Сабантуй в Казани пройдет 23 июня на четырех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, лесопарке озера Лебяжье и на Казанском ипподроме. Везде, кроме ипподрома, праздник начнется в 9:30 утра.

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