До площадок Сабантуя в Казани будут ездить дополнительные автобусы, шаттлы и электричка

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). До четырех площадок Сабантуя в Казани будут ездить дополнительные автобусы, шаттлы и электричка. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Для посещения праздничных мероприятий рекомендуем казанцам и гостям столицы воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание в день проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме», — отметил Абзалов.

На праздничную площадку в Березовой роще поселка Мирный можно будет добраться специальными автобусными маршрутами от четырех остановок: «Станция метро "Проспект Победы"», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на ул. Павлюхина и «Ул. Глазунова» (Теплоконтроль). По этим маршрутам запустят 60 автобусов. Они будут ходить с 8 утра до тех пор, пока не развезут всех гостей. Стоимость проезда по обычному внутригородскому тарифу — 27 рублей. Кроме того, на Сабантуй в Мирный можно приехать на электропоезде со станции «Казань-1», проезд в котором будет дешевле — 22 рубля.

До Сабантуя в лесопарке озера Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами №№ 36, 46 и 72. Эти маршруты усилят 72 дополнительными единицами подвижного состава. Они будут доставлять гостей праздника до остановки «Ремплер» в поселке Залесный, а оттуда до площадки Сабантуя каждые пять минут будут ходить восемь бесплатных шаттлов.

Впервые за пять лет Сабантуй пройдет в березовой роще поселка Дербышки. Туда можно будет добраться на бесплатном шаттле от остановки «Ул. Халитова». Кроме того, на праздник можно будет добраться автобусными маршрутами №№ 1, 19, 25, 34, 60, 84, 91. В этот день на них дополнительно выйдут 89 машин.

Во время проведения скачек на Казанском ипподроме (с 13.30) будет усилена работа троллейбусного маршрута № 3. С остановки «Метро "Проспект Победы"» через ипподром до парка им. Горького запустят дополнительный шаттл.

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