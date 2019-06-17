Бывший министр экономики РТ Здунов временно назначен и. о. главы Дагестана

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Дагестана, бывший министр экономики РТ Артем Здунов назначен исполняющим обязанности главы РД. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом „воспаление легких“. На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А. А.», — сказано в сообщении.

Артем Здунов был назначен на должность Премьер-министра Республики Дагестан 7 февраля 2018 года. До этого он более трех лет возглавлял Министерство экономики Татарстана.

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