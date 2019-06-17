Театр Камала сыграет на международном фестивале «Гостиный двор» в Оренбурге

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Завтра, 18 июня, в Оренбурге Татарский государственный академический театр имени Г. Камала представит спектакль «И это жизнь?» по произведениям Гаяза Исхаки режиссера Айдара Заббарова, сообщает пресс-служба театра.



Постановка будет представлена зрителям Оренбургского государственного драматического театра имени Горького в рамках XI Международного театрального фестиваля «Гостиный двор».



Участниками фестиваля также станут театры Казахстана, Москвы, Самары, Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Бугуруслана и Орска.



Ранее спектакль «И это жизнь?» принимал участие еще в трех международных фестивалях: «Туганлык» в Уфе, «Радуга» в Санкт-Петербурге и «Науруз» в Казани.



В душе герой повести «И это жизнь?..» желает служить людям, но вместо того, чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями. Молодой священнослужитель представляет себя Дон Кихотом, а сам стремится к любовным утехам с соседкой.



Спектакль является номинантом премии «Золотая маска» в шести категориях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль», «Работа художника», «Работа художника по свету».

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