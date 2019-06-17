Зеленодольск принял рекордный забег здоровья в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Свыше полутора тысяч любителей бега со всей России съехались в Зеленодольск, установив тем самым рекордный забег здоровья. Здесь на базе спорткомплекса «Маяк» в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня прошел легкоатлетический забег TIMERMAN, пишут «Новости Зеленодольска».



Участники приехали из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей, а также из Казахстана и Беларуси. В этом году желающих принять участие стало вдвое больше, чем в прошлом году.



Зеленодольская трасса считается одной из самых сложных – это не шоссейный забег, а кросс по песку, лесным тропам, с подъемами и спусками. Участники получили возможность проверить свои силы в настоящих полевых условиях. Председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев поздравил атлетов с олимпийским днем и в рамках 80-летнего юбилея борьбы самбо вручил награды заслуженным мастерам этого вида спорта.

Открыл соревнования детский старт TIMERKIDS – малышей от трех лет до десяти лет было около 200 человек. Они получили первые в своей жизни медали.



На дистанции 21,1 км, 10 км, 3 км вышли более опытные бегуны.



На самый массовый старт – 3 км – зарегистрировались более 500 человек. Самая протяженная дистанция 21 км собрала 400 участников, 10 км решили пробежать около 300 легкоатлетов.



Участников соревнований приветствовал глава района Александр Тыгин – он также принял непосредственное участие в мероприятии, пробежав дистанцию 21 км. Все спортсмены получили приглашение на ближайший марафон – теперь уже водный. Заплыв на 3,5 км состоится 6 июля вокруг острова-града Свияжск.

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