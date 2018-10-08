В Казани в качестве эксперимента посадили сакуру

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Для озеленения столицы Татарстана в этом году посадили 25 деревьев сакуры. Об эксперименте рассказала управляющий «Горводзеленхоза» Роза Заббарова на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В рамках эксперимента в этом году мы посадили в городе 25 декоративных деревьев породы сакура. Если получится с помощью укрытий сохранить их зимой, будем думать о расширении применения этого легендарного растения», — пояснила она.

В Казани с 2012 года высаживают крупномерные деревья, а особое предпочтение отдают красивоцветущим декоративным породам, например, яблоням: «С 2017 года в городе высажено почти 1300 яблонь, которые в этом году весной вызвали большой интерес у горожан своими розовыми цветами», — поделилась результатами работы Заббарова.

Всего за шесть лет — со старта городской программы «Зеленый рекорд» в 2012 году — «Горводзеленхоз» высадил 55 тыс. деревьев, 127 тыс. кустарников и 80 тыс. многолетних цветов на площади более 10 тыс. квадратных метров.

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