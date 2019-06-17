(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казани после погони задержали парня, управлявшего авто с поддельными номерами и без прав. Об этом сообщается в Instagram на официальном аккаунте муниципальной службы полка ДПС Казани.

«На прошлой неделе в пятницу патрульные заметили "Ладу" 14-й модели в поселке Отары, которая двигалась с передними тонированными стеклами. Водителя попросили остановить авто, на что тот попытался скрыться», – сообщили на странице ведомства.

Правоохранителям удалось заблокировать машину, водитель выскочил из салона и пытался убежать, однако инспекторы ДПС его настигли.

В процессе выяснилось, что на авто были подложные госномера, а сам 20-летний водитель управлял машиной без водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составили протоколы об управлении авто без прав и полиса страхования, а также за тонировку в нарушение регламента и поддельные номера.

В данный момент «Лада» находится на спецстоянке, а молодой человек доставлен в полицию по подозрению в угоне.

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