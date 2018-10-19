Цветочная «Алиса в стране чудес» появится возле театра кукол «Экият»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Возле казанского театра кукол «Экият» планируют установить цветочные фигуры по мотивам книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказала управляющий «Горводзеленхоза» Роза Заббарова.

«Мы активно украшаем город полюбившимися казанцам объемными цветочными фигурами, к уже знакомым горожанам 13 композициям в этом году добавятся еще 11 новых фигур. Под стенами Казанского Кремля появилась галерея из сердец, в настоящее время мы завершаем фигуру с образом белого голубя у речного порта, а к цветочному дереву у театра „Экият“ добавится настоящая аллея чудес», — рассказала Заббарова.

Цветочные фигуры кажутся легкими, но вес металлоконструкций может достигать нескольких тонн, например, основа для каждого сердца возле Кремля весит около 5 тонн, отметила Роза Заббарова.

Ранее стало известно, что к чемпионату WorldSkills Kazan 2019 в Казани установят цветочные композиции «Алмаз» и «Алтын».

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