Хор Турецкого, Салават и звезды татарской эстрады: мэрия назвала хедлайнеров Сабантуя в Казани

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Мэрия Казани назвала хедлайнеров праздничных концертов на площадках Сабантуя-2019 в столице РТ. Их имена на деловом понедельнике в исполкоме назвал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Традиционно зрелищной площадкой празднования станет Березовая роща в посёлке Мирный. На центральном майдане в театрализованном прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. Концертная программа заиграет целой плеядой звезд татарской эстрады, среди которых — Айдар Сулейманов и Данир Сабиров, а приглашенной звездой праздника станет Хор Турецкого, который подготовил специальную программу», — сказал Абзалов.

После пятилетнего перерыва народные гуляния снова пройдут на майдане в Березовой роще поселка Дербышки. Хедлайнерами концерта на этой площадке станут Салават Фатхетдинов и звезды татарской эстрады Салават Миннезанов и Гузэлем.

Третья площадка празднования Сабантуя разместится в лесопарке озера Лебяжье. Здесь организуют отдельную зону, посвященную мировому чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Молодые профессионалы продемонстрируют свои навыки. На главной сцене выступят артисты татарской эстрады: Зайнаб Фархетдинова, Алсу и Азат Фазлыева, Раяз Фасихов и др.

На Казанском ипподроме по традиции состоятся конноспортивные состязания, в том числе с участием уникальных ахалтекинских скакунов. Запланированы 13 заездов и концертная программа.

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