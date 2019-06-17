Из-за обязательной маркировки лекарства подорожают на один рубль

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Введение обязательной маркировки приведет к тому, что лекарства подорожают более чем на рубль за упаковку. Об этом было сказано на совещании, прошедшем в Минпромторге РФ, пишет «Российская газета».

Внедрение маркировки цифровыми кодами с криптозащитой началось в порядке эксперимента с 1 февраля 2017 года. Но с 1 января 2020-го она станет обязательной для всех участников российского фармацевтического рынка. На отсутствие отсрочек указал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек. Не зарегистрировавшиеся в системе аптеки окажутся нарушителями, подчеркнул он.

Опыт уже маркирующих свою продукцию фармкомпаний свидетельствует, что внедрение нововведения обходится примерно в 100 млн рублей. В итоге себестоимость одной упаковки лекарства увеличивается в среднем на 80 копеек, а вместе со стоимостью криптокода – на 1,3 рубля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.