Лучшие батыры выиграют автомобиль и барана на Сабантуе в Казани

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Лучшие батыры смогут выиграть автомобиль и барана за победу в национальной борьбе корэш на Сабантуе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Гости праздника смогут попробовать свои силы в национальных играх и понаблюдать за состязаниями лучших батыров Татарстана в национальной борьбе корэш. Абсолютные чемпионы турнира получат главный приз – барана и автомобиль», – говорится в сообщении.

Татарский народный праздник Сабантуй отметят в Казани 23 июня на четырех площадках: в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжье и на Казанском ипподроме. Старт народных гуляний – в 9.30 утра.

Корэш – традиционный вид борьбы у тюркских народов, когда спортсмены борются на полотенцах, закидываемых за пояс противников. Казанское полотенце станет главным символом Сабантуя в столице РТ.

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