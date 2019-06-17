Крестный ход по улицам Куркуля Алексеевского района совершили жители в честь Троицы

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В престольный праздник села Куркуль Алексеевского района РТ на площади у Троицкой церкви местные жители пели песни, водили хороводы и танцевали, пишет газета «Заря».

Празднование началось с божественной литургии, которую возглавил иерей Семен Махортов. По традиции в праздник Троицы жители села крестным ходом прошли по улицам Куркуля.

Далее на центральной площади развернулись народные гулянья. С праздником жителей поздравил благочинный Алексеевского округа протоиерей Павел Чурашов.



Священнослужитель пожелал сельчанам сохранять православные традиции и укреплять веру. Уроженец Куркуля Леонид Наумов поблагодарил жителей села за сплоченность и любовь к малой родине.





Престольный праздник продлился весь день. И даже небольшой дождь не испугал гостей, слушавших концерт артистов народной самодеятельности.

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