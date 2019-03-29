Новая часть Казанского зооботсада откроется в конце августа

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новая часть Казанского зооботсада «Река Замбези» откроется в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Открытие “Реки Замбези“ планируется в конце августа. Поставка всех животных и полное заполнение вольеров на территории зооботсада планируется до 2021 года», – говорится в сообщении.

На частные пожертвования для «Реки Замбези» закупили 167 африканских животных, включая львов, гамадрилов, страусов и так далее. Пока они живут на территории старого зоопарка, а в новые вольеры переедут после полной сдачи объектов.

Осенью этого года коллекция «Реки Замбези» пополнится зебрами, гепардами, лемурами, фламинго и рядом других животных.

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