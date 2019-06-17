В Харбине на деловом форуме «Татарстан – Хэйлунцзян» презентовали экономический потенциал РТ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Харбине состоялся деловой форум «Татарстан – Хэйлунцзян» с участием руководителей российского и китайского регионов – Рустама Минниханова и Вана Вэньтао. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем приветственном обращении Рустам Минниханов поблагодарил собравшихся за интерес к республике и выразил уверенность в том, что в ходе мероприятия будут открыты новые направления для взаимодействия и достигнуты договоренности о совместных проектах. Также он напомнил, что товарооборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года составил 630 млн долларов США и у сторон есть потенциал для его увеличения.

Форум начался с трансляции роликов, посвященных провинции Хэйлунцзян и Республике Татарстан. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина провела презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала Татарстана.

Новый торгово-экономический представитель РТ в КНР Евгений Горшков кратко представил возможности ОЭЗ «Алабуга», как одной из площадок для привлечения китайских инвестиций. Особый интерес у китайских участников форума вызвал рассказ генерального директора компании Haier в России Сунь Чжэнхуа об опыте работы в республике. Китайская же сторона представила проекты нового района развития Харбина и крупной сельскохозяйственной компании «Быдануанг».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что между Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао обсудили организацию прямого авиасообщения между Казанью и Харбином.

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