Бугульминская штангистка, завоевавшая две медали на первенстве мира в Японии, рассказала о победе

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Японии состоялся чемпионат и первенство мира по жиму штанги лежа. Гимн России звучал в честь юной пауэрлифтингистки из Бугульмы, пишет «Бугульминская газета».



На международные состязания съехались 1100 атлетов со всего мира. В первенстве планеты среди девушек до 18 лет в весовой категории до 43 кг в составе сборной России приняла участие воспитанница бугульминской спортивной школы № 1 Анастасия Филатова. Она завоевала «серебро» в классическом жиме штанги лежа и «золото» – в упражнении жим штанги снаряда в экипировочном дивизионе, став самой молодой победительницей мировых соревнований.



В день соревнований Анастасия проявила спокойствие, выполнила тренерскую установку, справилась со снарядом, подняла необходимый для победы вес, став практически недосягаемой для соперниц, и уверенно одержала победу.



Бугульминка рассказала, что ехала на первенство в Японию и твердо знала, что нужно делать.





«Сначала была мечта, а потом цель. Я добилась того, чего хотела. Это определенный этап моей жизни, который прошла успешно. У меня открываются новые горизонты, и я ставлю новые задачи. Гимн в честь победителя – это невероятная гордость за свою страну, за себя, что смогла стать сильнее других», – поделилась спортсменка.



Анастасия в спорте с четырех лет, является мастером спорта по акробатике. Чуть более года назад она решила переквалифицироваться и заняться пауэрлифтингом, и за короткое время достигла значимых результатов.



По окончании первенства мира Анастасия Филатова и ее тренер Владислав Крюков получили приглашение для принять участие в первенстве Европы по классическому жиму штанги лежа в составе сборной России, которое пройдет в Люксембурге с 7 по 10 августа.

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