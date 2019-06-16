Нижнекамск станет одним из флагманов новой республиканской программы «Наш двор»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов рассказал в Нижнекамске о новой республиканской программе. Она называется «Наш двор», и именно Нижнекамск станет одним из флагманов большого проекта по благоустройству республики, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Программа принята Рустамом Миннихановым по инициативе «Единой России» и рассчитана на пять лет.



Марат Муратов отметил, что одним из тех, кто будет закладывать фундамент для реализации этой программы, должен быть Нижнекамск. «Только в Нижнекамске настолько глубоко продуман концептуальный подход к благоустройству дворов. Не просто асфальтирование дорожек и прокладывание поребриков, а оформление с вниманием к пожеланиям жителей, освещение, детские площадки…» – поделился мнением замруководителя.

Мэр города Айдар Метшин отметил, что программа важна для всех людей, проживающих в городах. «День у всех начинается с выхода во двор, и завершается возвращением в него. Эта программа – точное попадание», – поделился градоначальник.



По словам Муратова, в течение пяти лет каждый житель республики, в том числе нижнекамцы и камполянцы, смогут наблюдать, как будет меняться облик не только общественных пространств, но и дворов, – «где мы живем каждый день, где гуляют наши дети, отдыхают наши мамы и бабушки».

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