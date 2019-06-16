Игра в бочча набирает все большую популярность у «особенных» жителей Чистополя

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Соревнования по бочча среди людей с ограниченными возможностями здоровья на призы мечети «Анас» состоялись в Чистополе в седьмой раз, передает «Чистополь-информ».



С каждым годом состязания собирают все больше участников, которые хотят попробовать себя в этом паралимпийском виде спорта. Всего на победу в этот раз претендовали восемь команд, а также спортсмены Дома-интерната для престарелых и инвалидов «Юлдаш», постоянно выступающим в турнире.



«В данных соревнованиях принимают участие люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», – подчеркивает исполняющая обязанности председателя городского общества инвалидов Елена Гатина.

По словам Гатиной, для «особенных» людей это прекрасная возможность показать собственные способности, зачастую перебарывая недомогание, боль. «Одержать победу над недугом – это многого стоит!» – отметила руководитель.



«Особенные» чистопольцы рассказывают, что стараются не пропускать спортивные мероприятия. Секрет полноценной жизни прост: нужно общаться почаще, находиться в общем кругу, а не сидеть в четырех стенах, сетуя на судьбу.



Идею о проведении турнира семь лет назад с готовностью поддержал имам-хатиб мечети «Анас» Абубакр хазрат Азизов. С тех пор он постоянно предоставляет призы для всех участников. Состязания по бочча также проводятся на спортивной площадке мечети. Здесь собираются представители разных национальностей и вероисповеданий, учатся сопереживать, поддерживать друг друга.



Победителями на этот раз стала команда «Сокол», в состав которой вошли Анна Макарова, Елена Горелова и Иван Онюшкин. Впрочем, организаторы подготовили подарки всем участникам и членам судейской коллегии.

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