Лаишевские картингисты завоевали три медали на соревнованиях в Кукморе

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Кукморе состоялись соревнования по картингу, посвященные Дню защиты детей, в котором отлично себя проявили лаишевские картингисты. Им противостояли команды из Кукмора, Мамадыша и Балтасей, пишет газета «Камская новь».





Лаишевские ребята серьезно готовились к встрече с соперниками, с которыми уже не раз встречались на треке, поэтому знали сильные и слабые стороны гонщиков. Знали и то, что без серьезной тренировки успеха не добиться.



В итоге картингисты клуба «Лидер» заняли три призовых места. В классе HONDA GX 270 Вильдан Сафаргалеев завоевал серебряную медаль, в классе HONDA GX 200 Илья Оборкин также получил «серебро», Эмилю Авхадиеву покорилась третья ступень пьедестала.





Верил в своих воспитанников руководитель картинг клуба «Лидер» Линар Сафаргалеев. Он отметил, что не сомневался в победе наших картингистов.



«Для победы нужны умение, опыт, терпение и, конечно же, упорные тренировки. А этого у моих ребят много. Молодцы наши картингисты!» – отметил тренер.

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