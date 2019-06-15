В Нижнекамске намерены построить три новых производства

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Экономический потенциал Нижнекамска может укрепиться за счет трех новых промышленных площадок. Такие перспективы озвучил мэр города Айдар Метшин, передает «НТР 24».





В состав участников совещания вошли трое бизнесменов. Они презентовали главе района и руководителям свои бизнес-проекты. Предприниматели рассматривают Нижнекамск в качестве промышленных площадок для производства строительных лесов, противообледенительной жидкости и полимерных труб.



«Инициаторами производства модульных лесов мощностью 5 тыс. тонн в год выступают строительная группа “Волга” и предприятие “Зетта”», – отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

По словам представителей компаний, идея проекта заключается в том, что сейчас в России отсутствует производство модульных лесов, и предприятиям их приходится заказывать извне. Проект претендует на получение статуса резидента ТОСЭР «Нижнекамск» в случае одобрения заявки на Республиканском Наблюдательном совете.

Еще одним потенциальным резидентом ТОСЭР и промышленного парка «Нижнекамск» выступает компания «Симпл», занимающаяся выпуском полимерных труб и фитингов. «Симпл» планирует увеличить масштаб своего производства, в настоящее время они выпускают до 80 км труб в месяц. Объем инвестиций в новый проект составляет 50 млн рублей, срок окупаемости составит 3,5 года.

Еще один проект представлен компанией «Нижнекамскавиа», которая будет производить противообледенительную жидкость для самолетов и антигололедный реагент для взлетно-посадочных полос. Производство планируется разместить на территории промышленного парка «Нижнекамск».

Все три проекта одобрены инвестиционным советом на местном этапе. Теперь они включены в каталог для защиты проектов на республиканском уровне.



Объем привлеченных инвестиций рассматриваемых проектов составляет 690 млн рублей с созданием ста новых рабочих мест.

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