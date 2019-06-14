Татар-информ

17 июня 2019, 00:16

Здоровье и среда

Нижнекамск присоединился к программе донорства костного мозга

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Здоровье и среда

Нижнекамск присоединился к программе донорства костного мозга

Фото: e-nkama.ru

Для присоединения к регистру костного мозга необходимо выразить свое добровольное согласие, заполнив анкету о вступлении в регистр и сдать 4 мл крови.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Жители Нижнекамского района могут стать донорами костного мозга – Нижнекамский Центр крови включен в программу Русфонда, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Регистр доноров костного мозга назван именем Васи Перевощикова, который был обычным мальчиком, а потом он заболел лейкозом и умер, – к сожалению, в России донора костного мозга для Васи не нашли, потому что Национальный регистр был совсем мал, а найти в международных базах не успели.⠀

Трансплантация костного мозга является последним шансом для пациентов, которые страдают лейкозом и наследственными заболеваниями крови, и поэтому всем донорам предлагается зарегистрироваться в реестре.

Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 тысяч. Чем больше доноров в регистре, тем больше вероятность спасти пациента. Каждый день около шести нижнекамцев сдают кровь, чтобы присоединится к регистру доноров костного мозга.

Для присоединения к регистру костного мозга необходимо выразить свое добровольное согласие, заполнив анкету о вступлении в регистр, сдать 4 мл крови для определения своего HLA фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Далее в лаборатории определяется HLA фенотип, а затем добровольца включают в регистр потенциальных доноров костного мозга.

 

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Нижнекамск присоединился к программе донорства костного мозга

Для присоединения к регистру костного мозга необходимо выразить свое добровольное согласие, заполнив анкету о вступлении в регистр и сдать 4 мл крови.

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