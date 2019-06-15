В прошлом году кибермошенники пытались похитить у татарстанцев более 17 млн рублей

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2018 году кибермошенники пытались похитить с банковских карт татарстанцев более 17 млн рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Калашников.

«В 2018 году в Татарстане зафиксировано 1 тыс. 400 несанкционированных операций с использованием платежных карт. Сумма покушений на хищение составляет порядка 17 млн рублей», — сообщил Калашников.

По его словам, почти все эти операции были совершены с использованием методов социальной инженерии, то есть люди сами сообщали мошенникам свои персональные данные, которые потом использовались для хищения средств.

В целом Татарстан в плане обеспечения кибербезопасности вполне благополучен, заключил эксперт.

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