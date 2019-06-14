Сотрудники заказника «Чистые луга» провели необычный выпускной для мечети «Нур» в Чистополе

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В мечети «Нур» города Чистополя состоялся большой детский праздник для выпускников примечетских уроков и их родителей, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.



Организаторы мероприятия подготовили интересную и яркую программа в форме квеста. Дети были поделены на шесть команд, каждая из которых должна была пройти задания на станциях.



На одной из станций участников ждали сотрудники природного заказника «Чистые луга». Они подготовили для детей интересные задания. Ребята отгадывали загадки, решали ребусы, знакомились с представителями Красной книги РТ, а также в игровой форме обсудили правила поведения на природе.



«Задания были подготовлены не случайно, впереди летние каникулы, а это значит, что дети будут проводить больше времени на природе», – отметили специалисты ведомства.



На празднике присутствовало около 200 воспитанников и их родителей. После завершения программы всем детям вручили подарки от Госкомитета РТ по биоресурсам.

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