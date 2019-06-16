В Буинском районе провели I Межрегиональный фестиваль «Уйнагыз, гармуннар»

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Сегодня в селе Алькеево Исаковского сельского поселения Буинского района состоялся I Межрегиональный фестиваль «Уйнагыз, гармуннар», сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Открывая праздник, со словами приветствия к сельчанам и гостям обратился глава Буинского района Марат Зяббаров. По словам руководителя, проведение такого мероприятия – это не только повод встретиться с друзьями, с родственниками, но и способ сохранить связь со своей малой родиной, поддерживать традиции сельских праздников.





Событие состоялось при участии председателя Буинского землячества в Казани Ирека Закирова, генерального директора «Татплодоовощпром» Раила Зиатдинова и других почетных лиц.

В торжественной обстановке активистам села вручили благодарственные письма и памятные подарки.



На фестивале выступили более полусотни коллективов и сольных исполнителей из Буинского, Апастовского, Сабинского районов и города Казани, а также из Чувашии, Ульяновска и Москвы. Среди них были как профессионалы-гармонисты, так и любители. Всем участникам вручили дипломы.





В то же время на праздничном майдане проходили состязания по национальной борьбе корэш, участники также соревновались в беге в мешках, бое подушками на бревне, перетягиванию каната и других конкурсах.



Для сельчан и гостей выступили артисты татарской эстрады Рустам Закиров и Резеда Шарафиева, также работали аттракционы и торговые ряды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.