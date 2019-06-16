Обладателем звания абсолютного батыра и автомобиля «Лада Гранта» в Челнах стал Ранис Гилязетдинов

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ»). На челнинском Сабантуе определился обладатель звания «Абсолютный батыр-2019» — им стал местный борец Ранис Гилязетдинов, сообщает городская администрация.

В финал соревнований в борьбе корэш вышли пять спортсменов. По итогам выяснений отношений на ковре, проходивших по принципу «плэй-офф», в «финале финалов» оказались обладатель звания «Абсолютный батыр» Мензелинского района Ранис Гилязетдинов и победитель трех последних сабантуев в Челнах Эльдар Хамитов.

Победитель определился не сразу. На ковре долго шла борьбе между 130-килограммовым Ранисом и 95-килограммовым Эльдаром. В итоге более «весомому» батыру удалось сломить сопротивление соперника.

Ранис Гилязетдинов завоевал не только почетный титул, но главные призы Сабантуя — барана и автомобиль «Лада Гранта».

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