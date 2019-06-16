Победитель Кубка Challenger о казанском Red Bull Air Race: Летать в Казани – большое удовольствие

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Победитель Кубка новичков мирового этапа авиагонок Challenger под эгидой Red Bull Air Race Флориан Бергер из Германии рассказал о казанском этапе соревнования.

«Спасибо Казани, большое удовольствие летать здесь. Когда я впервые увидел трассу, ещё на бумаге, я подумал: “Это будет сложно”. Мне пришлось самостоятельно тренироваться и приложить существенные усилия, ведь соперники очень сильные», — поделился немец.

В классе Флориана осталась лишь одна гонка, в предыдущих он победил. Пилот ответил, что думает по этому поводу: «Руководство Red Bull Air Race решило, что итогового Кубка Challenger не будет, поэтому буду выступать просто ради количества трофеев».

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